Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал отреагировать на нарушение РФ Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

В разговоре с журналистами Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готовит ответ на решение России разместить комплексы «Искандер-М» с ракетами SSC-8 (по российской классификации - 9M729). По словам чиновника, НАТО усилят противовоздушную и противоракетную оборону.

«Мы будем работать над повышением уровня боевой готовности и над ускорением времени оповещения», - предупредил Столтенберг.

По словам генсека, руководители оборонных ведомств стран НАТО уже обсудили новые угрозы и договорились о рамочных условиях такой работы. Альянс не собирается размещать в Европе новые ракеты, однако готовится к ответным мерам, которые будут иметь оборонительный и соразмерный характер.

В НАТО напомнили, что Россия в очередной раз нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По мнению Столтенберга, это часть кремлевской стратегии по инвестированию в «новые возможности, в том числе в ядерное оружие».

Отметим, что конфликты из-за ракеты 9М729 возникли еще на этапе ее разработки. В 2018 году в Вашингтоне отмечали, что сама разработка такой ракеты нарушает Договор о ликвидации ракет. В Москве традиционно все обвинения отвергают, заявляя, что никакие договоры они не нарушают.

По официальным данным, ракета 9М729 - это модификация Р-500 (9М728). Минобороны РФ впервые продемонстрировали ее миру в 2018 году. Россияне убеждают, что дальность полета ракеты 480 километров, но в НАТО считают, что она способна лететь намного дальше. Как известно, Договор о ликвидации ракет нарушают все ракеты, которые могут лететь на дистанции более 500 километров.

Добавим, ранее депутаты Бундестага заявляли, что Россия должна разместить свои новые ракеты 9М729 за Уралом.

Они подчеркнули, что таким образом Европа выйдет из возможной зоны поражения. Но при этом переброска ракет на восток должна проводиться под строгим контролем, чтобы РФ не смогла оперативно вернуть их к западным границам по железной дороге или на грузовиках.

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