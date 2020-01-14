Жители РФ боятся, что аномалия может иметь губительные последствия

Зеленый снег выпал в российском Челябинске

В социальных сетях активно обсуждают странное явление и публикуют фото.

По словам очевидцев, что "аномалию" можно увидеть при въезде в город со стороны Екатеринбурга.

Министерство экологии Челябинской области поспешило успокоить напуганных горожан. Там заявили, что снег окрасился в зеленый цвет из-за пыли с гранитного карьера, который находится неподалеку.

Глава управления экологического просвещения Виталий Безруков заверил жителей города, что пыль не угрожает их здоровью. Отмечается, что ведомство собирается разместить на месте "выпадения" необычного снега передвижную лабораторию.

Однако такое заявление успокоило не всех. Россияне опасаются, что необычявление может иметь плохие последствия.

Напомним, недавно необычное погодное явление встревожило жителей еще одного российского города. Явление получило название «Черное небо».

Жители Красноярска публикуют фото смога с разных частей города и жалуются на вонь и плохую видимость.

Режим НМУ в Красноярске ввели вечером пятницы , 10 января. Отмечалось, что рассеивание вредных частиц в воздухе тормозят низкие температуры, которые продержались все выходные.

Кроме того, царящая в городебезветренная погода и оказалась неблагоприятным фактором, из-за которого вредные вещества собирались в воздухе над городом.

Жители города пишут в соцсетях, что с наступлением режима «черного неба» у них стала проявляться аллергия.

Дымку можно заметить во всех районах города. При этом отмечается, что хуже всего приходится жителям на улицах Юности, Павлова, на Свердловской, Весны, Шевченко и в микрорайоне «Южный берег».

Жители города обсуждают ситуацию в социальных сетях.

«То чудесное время, когда воздух в Красноярске можно потрогать руками», — пишут они.

Напомним, зловещие следы оставляет ядовитый смог на стеклах, такого еще не было: «Вот, чем мы дышим».

Как сообщала Politeka, загрязненный воздух может лишить человечество потомства.

Также Politeka писала о том, что ядовитое облако накрыло страну, показатели зашкаливают: что происходит.