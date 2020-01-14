Топ-пропагандистов Кремля Ольгу Скабееву и ее мужа Евгения Попова пристыдили за распространение фейков о "гражданской" войне в Украине

Российский политолог Андрей Окара напомнил пропагандистам, что террористов на Донбассе поддерживает во всем именно Российская Федерация, поэтому там до сих пор не могут прекратить боевые действия. Бурный диалог между пропагандистами и политологом разгорелся во время прямого эфира программы "60 минут", которую транслируют на телеканале Россия 1.

Евгений Попов заявил, что Окара не имеет никакого права, что-то говорить о конфликте на Донбассе, ведь его там не было, поэтому он никогда не сможет понять всей сути вооруженного "гражданского" конфликта в Украине.

"Да, я не был на "гражданской" войне на Донбассе, потому что там нет гражданской войны! Потому что это донецкая хунта, военные преступники! Они прикрываются еще поддержкой нашей страны, что вообще ужасно и отвратительно", – весьма эмоционально ответил Окара.

Не смогла удержаться и невменяемая топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева, известная своими украинофобными взглядами и любовью к агрессивной политики Владимира Путина. Она вмешалась в перепалку Попова и Окары, обвинив политолога в пособничестве и лживых высказываниях.