Скандальный российский депутат Владимир Жириновский припугнул топ-пропагандиста Владимира Соловьева расстрелом

Перепалка между двумя скандалистами произошла во время прямого эфира пропагандистской телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Так, одиозный Жириновский начал свою тираду с того, что сейчас наступило время, когда стоит избегать таких опасных слов: "сажать", "расстрелять", "посадить". Он аргументировал это тем, что времена изменились, больше нельзя угрожать кому-то. По мнению скандального депутата такое поведение сейчас совершенно недопутимо.

Но тут вмешался топ-пропагандист Кремля Соловьев, который решил припомнить Жириновскому, что тот призывал не только посадить людей, но расстрелять их.

"Владимир Вольфович, что с вами случилось? Вы лично меня обещали сто раз посадить, поставить к стенке, расстрелять и арестовать. Вы теперь отказываетесь от этой терминологии", - отреагировал пропагандист Кремля на реплику Жириновского.

Жириновский ответил с явной угрозой, которая прозвучала в сторону пропагандиста. Он призвал Соловьев подождать, и посмотреть, что будет дальше. Ко всему прочему, он выразил недопонимание, ведь зачем пугать, "когда все разбегутся".

"Надо на местах оставаться всем", - отметил Жириновский.

Стоит отметить, что российский депутат Владимир Жириновский постоянный гость пропагандистских телепередач, на которых он частенько делает украинофобные заявления, угрожая Украине расправой. Кроме того, он делает ненавистные заявления в сторону США и других стран, которые выступают против агрессивной политики РФ.