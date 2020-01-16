В России назвали два сценария, при которых Кремль может согласиться вернуть Украине Крым

Об этом рассказал российский политолог Александр Морозов.

Эксперт убежден, в настоящее время нет таких обстоятельств при которых Крым мог бы вновь стать украинским. Однако он видит два возможных сценария в будущем.

«Первый - масштабный распад постсоветского пространства с формированием новых границ. Понятно, что подобный сценарий маловероятен, однако полностью его исключать тоже не стоит. Если события начнут развиваться подобным образом, то Крым вполне может вернуться в состав Украины», - говорит Морозов.

Под вторым возможным сценарием политолог подразумевает радикальные изменения в Кремле.

Он пояснил, что речь идет о приходе к власти в РФ других людей, следствием чего станет образование нового политического большинства.

«Если Владимира Путина сменит очередной диктатор, то Россия Крым Украине точно не вернет. Возвращение полуострова станет возможным лишь в том случае, если в РФ сформируется новое демократическое политическое большинство, и будет доброжелательное и искреннее всенародное решение вернуть полуостров ради восстановления добрососедских отношений с Украиной», - объяснил он.

Недавно мы писали, что РФ давно готова к активным действиям в Украине.

Такое мнение озвучил ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан. Ко всему прочему, он назвал факторы, которые препятствуют восстановлению водоснабжения в аннексированный Крым через Северо-Крымский канал.

Он добавил, что Российская Федерация давно готова перейти к активным действиям, чтобы решить вопрос не только водоснабжения в Крыму, но и вообще ликвидировать Украину, как независимое государство.

"Но в нынешней геополитической и региональной ситуации я не уверен и даже не допускаю каких-то силовых акций со стороны России", - все же отметил эксперт.

Эксперт также считает, что будь такие намерения на повестке, то Россия их бы уже давно реализовала на фоне ситуации, которая происходит на Востоке Украины.

Напомним, Путину показали, что осталось от его единственного авианосца.

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