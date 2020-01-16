Он постарался, чтобы работы отца были безупречными

Умер Кристофер Толкин, сын писателя Рональда Руэла Толкина, который написал «Властелин колец»

Об этом сообщает The Mirror.

Так, на момент смерти мужчине было 95 лет. Кристофер был третьим сыном писателя и занимался редактированием большей части книг отца, даже после его смерти. На данный момент обстоятельства трагедии неизвестны. Удалось лишь выяснить, что Толкин умер во французской коммуне Драгиньян.

Кроме редакторства, мужчина был профессором Оксфордского университета. Он возглавлял организацию «Наследие Толкина», которая обладала правами на все сочинения отца Кристофера.

Как сообщалось ранее, американский актер Стэн Кирш совершил самоубийство – звезды сериала «Горец» не стало 11 января.

Уроженец штата Нью-Йорк Кирш – звездный американец, который более всего запомнится зрителю по работе в сериале «Горец» - его персонаж Ричи Райана мир на больших экранах увидел в 1992 году.

Кирш был женат, вместе с супругой в 2008 году они основали «Stan Kirsch Studios» - актерскую студию в Лос-Анджелесе. Именно Кристин Грин и подтвердила СМИ, что актера не стало 11 января - он повесился, тело нашли в одном из частных домов, в ванной комнате:

«…Это большая утрата…. К работе вернусь позже. Трагедия в нашей семье, заранее спасибо за понимание…», - написала убитая горем женщина в соцсети.

Кроме работы в «Горце», Кирш сверкнул еще в не менее легендарных «Друзьях» - молодой кавалер персонажа Корктни Кокс-Аркет Моники Геллар – ему удался на славу. В «Горце» он сыграл несколько эпизодов, после чего покинул сериал, но сыграл в финальном эпизоде теле-саги.

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