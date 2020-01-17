Одиозный российский политик Владимир Жириновский напророчил Владимиру Путину пост Генерального секретаря ООН



Оценив все профессиональные качества главы Кремля, он решил что Путин, после того, как покинет пост президента, так или иначе останется знаковым чиновником, если продолжит карьеру политика.

«Нигде в мире больше нет чиновника такого рода квалификации. Он ведь уже целых двадцать лет на самом, так сказать, Олимпе, топ, на самом верху», - заявил он.

Жириновский считает, что одной из должностей, которую в будущем мог бы занять Путин, после своего президентства, является пост Генерального секретаря ООН, или Североатлантического Альянса.

«Возможно, он Генсеком будет ООН, или НАТО под себя подомнем? А может ШОС, ЕврАзЭс?», - поразил очередным бредовым заявление российский политик.



Жириновский регулярно делает сумасшедшие предположения.

Недавно он выразил уверенность в том, что Российской Федерации необходимо вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке.

Так, российский политик Владимир Жириновский, который известен своими украинофобными идеями, предложил Российской Федерации усилить военное присутствие на Ближнем Востоке, в том числе в Иране.

Скандальный политик заявил, что вмешательство РФ могло бы якобы помочь предотвратить там потенциальный ядерный конфликт.

Как заверил депутата Госдумы РФ ядерный конфликт на Ближнем Востоке уже давно запланирован, определено даже количество жертв, которые там будут - 50 миллионов человек.