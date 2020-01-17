Скандальный российский актер Иван Охлобыстин заявил, что чем быстрее Россия введет войска, тем меньше погибнет украинцев

По его мнению, на такой шаг Россию вынуждают пойти, в том числе, и обстоятельства, передает Politeka.

"Потому что если этого не будет (введения войск) , то начнутся волнения и у нас (ред. - в России). Испугаются олигархи. Покатится кровавый вал репрессий", - сказал актер.

По мнению актера, "чем быстрее Россия введет в Украине войска, тем меньше погибнет украинцев".

"Надеюсь, что введут. Я не вижу никакого цивилизованного выхода. Это же ужас, что происходит. Славяне рубят славян. Это тот гордиев узел, который нужно разрубить один раз. Взяв на себя ответственность. Всем же понятно, что Америка от нас не отстанет. Война будет. Никуда ты денешься, ведь мы ей невыгодны. Неожиданно вдруг выздоровели. А это им не нравится", - заявил Охлобыстин.

Ранее мы писали, что известный российский актер Иван Охлобыстин разразился очередным бредом в адрес Украины.

Следуя такой логике, он называет нашу страну частью России, которая обязательно должна войти в состав «Российской империи».

Но на этом поток сознания актера не иссяк.

«Я бы устранил само понятие об Украине. Это губительно, оно было придумано в начале прошлого века. Это был чистой воды популизм... Они такие же, как мы, просто южане. Просто им не надо воли давать. Они будут так же с нами счастливы, как были в Советском Союзе счастливы», – разразился он.

Ранее Охлобыстин разразился бурной истерикой в соцсетях после создания в Украине поместной Православной церкви.

Несмотря на то, что он и сам имел отношение к церкви (актер, как известно, был священником РПЦ, а сейчас отстранен от служения), слов любитель Путина не подбирал.

«Какая вера? Какой томос? Душить предателей… Мы отберем у них все, мы заставим их верить в то, что нам удобно. Им не привыкать. Мы всегда так делали. Жалко, что у них короткая память», — наобещал актер.

Напомним, обезумевший Охлобыстин дерзко высказался об украинцах.

Как сообщала Politeka, Охлобыстин высказался об Украине после скандального видео: подробности.

Также Politeka писала, российский актер нарушил государственную границу Украины.