Самый маленький человек в мире Хагендра Тапа Магар ушел из жизни в возрасте 27 лет

Об этом говорится в сообщении на сайте Книги рекордов Гиннесса, передает Politeka.net.

Известно, что Тапа Магар в последнее время страдал от проблем с сердцем.

Помимо этого, как утверждают местные журналисты, самого маленького человека в мире также подкосили астма и пневмония.

В ночь на 16 января Хагендру Тапу Магар госпитализировали в больницу, а через день он скоропостижно скончался.

Как известно, Хагендра родился 14 октября 1992 года в Непале. В день своего совершеннолетия его рост был всего лишь 65 см, а вес - около 5,5 кг.

Будучи младенцем, Тапа умудрялся уместиться на ладони своей матери, Дханы Майи. Через время, когда он стал старше, отец носил Тапу в кармане.

Более того, у самого маленького человека в мире остался родной брат, которому сейчас 13 лет. У подростка нет никаких проблем с ростом. Но родители так и не смогли выяснить, почему Тапа родился таким маленьким и с чем связана остановка роста.

Ранее мы сообщали о смерти старейшего мужчины на планете. Этнический немец Густав Гернет умер на 115 году жизни. Трагедия в его собственной квартире в Гавельберге, Германия. Гернета считают старейшим жителем ФРГ и одним из старейших мужчин на планете.

Как известно, в Книге рекордов Гиннеса пока 116-летний японец Кейн Танака значится как самый старый мужчина в мире.

Статистики из Германии не могут точно сказать, был ли умерший самым старым мужчиной, так как о старейших гражданах ФРГ точных данных нет. Но он наверняка был одним из самых старых на планете:

«На прошлой неделе Густав Гернет отпраздновал свой 114-й день рождения (в октябре 2019) – но теперь самый старый человек Германии уснул навсегда», — сказано в сообщении.

Напомним, скончалась самая старая женщина на Земле.

Как писала Politeka, старейшего в мире человека случайно обнаружили в аэропорту.

Также Politeka писала, что умер старейший мужчина планеты: «сразу после дня рождения»