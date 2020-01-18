Трехлетняя Василиса Полякова из города Жирновска Волгоградской области победила в онлайн-конкурсе на звание самой красивой трехлетней девочки России

Всего учатие в конкурсе приняли свыше 50 тысяч детей, передает Politeka со ссылкой на росСМИ.

Девочка – из простой семьи. Ее мама – учитель начальных классов, отец работает бурильщиком.

В свои три года и четыре месяца Василиса хорошо читает, знает много фактов по географии, астрономии, ботанике и естествознанию. В ее копилке уже есть одно серьезное достижение. Она стала победителем детского Всероссийского онлайн-конкурса «Мисс солнышко».

По словами мамы ребенка, Олеси, малышка была очень долгожданной. Пара восемь лет пыталась завести детей и уже почти потеряла надежду, даже задумывалась об усыновлении, но втайне супруги все же верили в чудо, и оно свершилось.

Родители души не чают в ребенке. Мама начала читать девочке с трех месяцев, обучала с года алфавиту и цифрам. К двум годам малышка уже читала. Ребенок знает многих художников и их картины, гербы и флаги. В два с половиной года Василиса победила в шоу «Лучше всех» на местном уровне.

На конкурс «Самая красивая девочка» Поляковы отправили фото дочери и видеоролик. В категории трехлеток участвовали более пяти тысяч деток, но Василиса уверенно победила.

Она уже знает о своей победе, но для маленькой девочки это событие не стало чем-то сверхъестественным.

Сейчас у девочки и ее мамы одна мечта на двоих – здоровье.

«У Василисы вальгусная деформация шейки бедра. Мы ездили в платные клиники Саратова. Но там все ссылаются друг на друга: невролог говорит идти к хирургу, а хирург отправляет к неврологу. В итоге мы имеем только бессмысленные массажи, точного диагноза нам никто так и не поставил. Поэтому вылечиться — самая большая наша мечта с Василисой. Она не инвалид, из-за особенностей после длительной ходьбы у нее болят ножки», – рассказала Олеся журналистам.

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