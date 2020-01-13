Модель не удержала белье во время выступления

Победительница конкурса "Мисс Бельгия 2020" споткнулась на сцене и потеряла бюстгальтер во время прямого эфира

23-летняя Селин Ван Уйтсел выходила для получения титула "Мисс Бельгия", а церемония проходила в прямом эфире. Спускаясь по лестнице, она споткнулась и упала. В этот момент бюстгальтер без бретелек слетел и упал под ноги. Об этом пишет Politeka со ссылкой на западные СМИ.

Модель не растерялась в данной ситуации. Она сделала вид, что все хорошо и пошла дальше. Девушка отметила, что она лучший пример того, что нужно идти дальше, если упал.

Пользователи активно начали распространять ролик в интернете. Подписчики в социальных сетях начали поддерживать модель.

Ранее мы сообщали, что Мисс Украина 2019 Маргарита Паша похвасталась идеальным телом в купальнике на отдыхе.

На снимке запечатлено, как Маргарита Паша сидит у моря на песке и мечтательно смотрит вдаль. На ней надет черный купальник бикини и солнцезащитные очки.

«Воображение - волшебная сила, которую можно использовать для чего угодно !!! 😉😇🏝 Последние деньки в раю», - подписала снимок модель.

Сообщалось, что обладательница самых красивых ягодиц показала свою гордость в одних кружевах.

29-летняя фигуристая красавица, не стесняясь, показала будоражащие сознание множества мужчин, да и женщин, наверняка, тоже кадры.

Знаменитость поделилась в своем микроблоге свежим видео, где она предстала в кружевном белом белье, а также мокрой в белой футболке-топе и стрингах.

Горячая брюнетка смотрит прямо в объектив камеры, валяясь в постели, игриво прижимаясь к стене и "вытворяет" тому подобное - все телодвижения знаменитости носят пикантный окрас. Видны знаменитая "пятая точка", объемная грудь и стальной пресс модели.

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