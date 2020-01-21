В Китае подтвердили уже 291 случай заражения новым коронавирусом.

Как сообщают азиатские СМИ, это количество заболевших, которое официально подтвердили. По неофициальным данным, инфекция поразила уже более 1700 человек. Так считают британці, которіе не доверяют китайской статистике. Мер китайского города Ухань, откуда вирус начал распространяться, сообщил, что от недуга погибло уже 6 человек. При этом более 200 человек остаются в больнице.

Напомним, что первые случаи заболевания новым видом коронавируса были зафиксированы еще перед Новым годом. После праздников количество инфицированных стало активно расти и даже вышло за пределы Китая. Случаи заражения подтвердили в Таиланде, Японии и Южной Корее.

Как выяснили медики, новый вирус передается от человека к человеку. На данный момент лекарств и вакцины от этого вируса нет, но в феврале ученые намерены разработать вакцину. Как стало известно, 22 января на экстренное заседание соберутся эксперты Всемирной организации здоровья. Они решат, может ли новый коронавирус угрожать международной безопасности. Но ВОЗ уже предупредила, что коронавирус может распространиться за пределы Китая.

На данный момент известно, что новый коронавирус очень похож на эпидемию SARS 2000-х годов, которая также охватывала, в основном страны Азии. Анализ ДНК нового вируса показал, что он похож на SARS. Как известно, в 2000-х от этого вируса умерло 774 человека.

Отметим, что китайские власти сейчас находятся в трудном положении. 25 января китайцы будут праздновать Новый год. В этот период миллионы китайцев навещают родственников, едут в отпуск. Власти переживают, что из-за столь масштабного перемещения населения эпидемия может распространиться еще шире.

Напомним, что тайна нового смертоносного вируса раскрыта, все еще хуже: как передается.

Как сообщала Politeka, эпидемия вирусной пневмонии: медики срочно обратились к украинцам.

Также Politeka писала, что неизвестный вирус начал забирать жизни: число инфицированных быстро растет.