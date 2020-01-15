Україну сколихнула заява про епідемію, яка вже почала забирати життя

Зазначимо, медики поспішили заспокоїти поднявшеюся паніку, і заявили, що епідемії вірусної пневмонії в Тернополі (саме там було багато хворих) немає. Разом з тим вони підтвердили смерть трьох пацієнтів Тернопільської міської комунальної лікарні № 2, передає «Тернопіль. Наживо». (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Так, начальник управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міськради Василь Данчак заявив, що «ситуація стабільна і під контролем», і що кількість хворих на пневмонію хворих таке ж, як і роком раніше.

«Якщо буде виявлена небезпечна для здоров'я тернополян тенденція, оперативний штаб підготує рекомендації щодо введення карантину в навчальних та дитячих закладах міста», — сказав він.

При цьому в лікарні заявляють, що незважаючи на те, що стаціонар заповнений, кількість хворих змінюється щодня. Однак ситуація не критична — епідеміологічний поріг не перейдено. За словами завтерапевтического відділення лікарні Олександри Хайко, на сьогоднішній день з пневмонією в лікувальному закладі перебуває 32 пацієнти. У реанімації — двоє.

Медики стверджують, що надходять в лікувальний заклад людей почало зростати з середини грудня, причина — самолікування та несвоєчасне звернення до лікаря. За словами директора міської лікарні № 2 Ростислава Левчука, протягом місяця в лікарні лікувалися 30 пацієнтів, троє з яких померли. У жодного з них не був діагностований грип або вірусна патологія.

Раніше повідомлялося, що з кінця 2019 року в лікарні Тернополя почали надходити пацієнти з вірусною пневмонією. Лікарі виявили однаковий перебіг хвороби більш ніж у 50 осіб.

Як розповіла лікар Тернопільської лікарні Алла Пастернак, проблема в тому, що багато хворі не зверталися до лікаря під час свят, а лікувалися самостійно – пили жарознижуючі препарати. Через кілька днів, а то і тижнів самолікування вони все ж звертаються до лікаря, але вже є серйозні ускладнення. За словами лікаря, один з пацієнтів, який зараз перебуває в реанімації, лікувався вдома цілий місяць. Зараз у нього пневмонія в дуже важкій формі.

Нагадаємо, страшний вірус дістався до популярного курорту, українці небезпеки.

Як повідомляла Politeka, на Україну насувається страшна епідемія.

Також Politeka писала, що виявлено новий вид коронавіруса, який викликав таємничу епідемію, названі перші симптоми.