Галину Шумову обнаружили мертвой в квартире на Ломоносовском проспекте 18 в Москве - она была невесткой первого секретаря ЦК КПСС с 1953 по 1964 год Никиты Хрущева

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в россСМИ.

Нашел бездыханное тело Шумовой ее внук, правнук генсека. Шумова была женой сына Никиты Хрущева Сергея, долгое время жила с ним в США, но потом вернулась в Россию.

Шумовой на момент смерти было 85 лет, пенсионерка скончалась вследствие остановки сердца:

"Следов насилия не обнаружено", - заключили оперативники, работающие на месте.

Сергей Хрущев - экс-супруг Шумовой, был вторым ребенком Нины и Никиты Хрущева.

(На фото справа)

Хрущев младший - советский и российский учёный, публицист, доктор технических наук, профессор.

В 1952 году окончил московскую школу № 110 с золотой медалью, закончил факультет электровакуумной техники и специального приборостроения МЭИ по специальности «Системы автоматического регулирования». Работал в ОКБ Челомея заместителем начальника отдела, заместителем директора института электронных управляющих машин (ИНЭУМ), заместителем генерального директора НПО «Электронмаш».

Когда отца сняли, Сергей Хрущев тоже лишился работы. Он сделал дело для истории — уговорил отца диктовать воспоминания. Четырехтомные заметки Никиты Хрущева – с его помощью появились на свет.

В 1991 году С. Н. Хрущев был приглашён в университет Брауна (США) для чтения лекций по истории холодной войны, на которой специализируется ныне. Остался на постоянное жительство в США, в настоящее время проживает в г. Провиденс, штат Род-Айленд, имеет российское и американское (с 1999 года) гражданство. Работает профессором Института международных исследований Томаса Уотсона университета Брауна.

С первой женой — Галиной Шумовой, о кончине которой сообщается 21 января — в разводе. Вторая жена, Валентина Голенко, проживает с Сергеем в США. Старший сын Никита, журналист и редактор «Московских новостей», умер 22 февраля 2007 года в Москве. Младший сын Сергей проживает в Москве.

Напомним также, известный российский актер театра и кино Борис Клюев пережил утрату.

Сценарий развития событий личной жизни актера сравнится разве что с глубочайшей драмой. Артист очень хотел сблизится со своим единственным сыном, но так и не смог этого сделать…

Борису Клюеву 75, он блистал не экране не одно десятилетие, в том числе, в качестве приглашенной звезды в популярном в свое время сериале «Воронины».

Так в далеком 1969 году первая супруга Клюева родила им сына Алексея, но вскоре пара развелась, потому как сам Клюев к отношениям готов не был и с мальчиком актер после не общался. Не так давно стало известно о том, что единственный сын знаменитости умер:

«У нас с бывшей женой была договоренность, что я не буду общаться с сыном Алексеем до тех пор, пока он не станет взрослым. Но я не успел — сын месяц не дожил до 24-летия. Может, это и благо, что мы не общались с Алексеем», - сказал Клюев в интервью и добавил:

«Может, от чего-то худшего это все меня уберегло».

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