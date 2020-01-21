Российский режиссер Карен Шахназаров, который яро поддерживает агрессивную путинскую политику, сделал очередное циничное заявление в сторону Украины

Так, он нагло заявил, что считает половину Украины исконно российскими территориями.

Свои скандальные заявления тот сделал во время прямого эфира пропагандистской телепередачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале "Россия 1".

Кроме того, он заявил, что Западная Украина совершенно другая страна, которую якобы можно называть лишь Австро-Венгрией или Европой. В то же самое время, он прямо заявил, что Восток Украины - это Россия.

"Запад и Восток Украины несоединимы и ничего с этим не сделаешь ни при каких обстоятельствах. Это действительно невозможно соединить наследников тех людей, которые сражались с нацизмом и тех, в чьих корнях люди, которые были на другой стороне. Западная Украина - это Австро-Венгрией, Европа, совершенно другое. А Восток Украины - это Россия", - заявил невменяемый друг Путина.

Также ранее сообщалось, Карен Шахназаров отметил, что последствия для Украины будут еще хуже, если она не откажется от пророссийских настроений. Для примера любитель Путина привел Францию, которой пришлось отказаться от Алжира.

Он заявил, что Украине уже давно пора определяться, каким курсом идти. Шахназаров также обвинил российских политиков в том, что они сделали из Украины осколок и оттолкнули эту часть территорий от себя. После этого от режиссера последовали угрозы, а также он поставил Украине несколько циничных ультиматумов.