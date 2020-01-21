Видеодоказательство в сети привел блогер Михаил Голуб

Он на своей странице в социальной сети Twitter поделился видео, которое опубликовал местный житель Шанхая, где господствует коронавирус. Об этом сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Жилые дома в Шанхае опрыскивают дезинфицирующим «порошком» после того, как местный житель, как сообщается, заразился коронавирусом. Это видео было опубликовано другом и не было официально проверено», – сказано в подписи к видео.

Пользователи сети настроены пессимистически, о чем можно суть по их комментариям в твиттере.

«Много их стало и всю тайгу в го**о РФ вырубили, климат изменился создались условия для вируса», «Всё сбывается "будут эпидемии". Можно открыть евангелие от Матфея гл.24 и сравнить», «Шо опять «мы все умрём»?», – саркастически отметили в сети.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что город как будто «вымер», и только по улице едет служебная машина, которая опрыскивает дома. Кроме того, завывание сирены отсылает нас к моменту взрыва на АЭС в Чернобыле. Атмосфера видео с Шанхая не для слабонервных.

Важно отметить, что 1 января в Китае полиция задержала 8 человек за распространение слухов о смертельном вирусе в соцсетях. Они до сих пор числятся как пропавшие без вести.

Сейчас же КНДР закрыла границы для всех иностранных туристов из-за возможности эпидемии.

Напомним, что в Китае подтвердили уже 291 случай заражения новым коронавирусом. Как сообщают азиатские СМИ, это количество заболевших, которое официально подтвердили. По неофициальным данным, инфекция поразила уже более 1700 человек. Так считают британцы, которые не доверяют китайской статистике. Мер китайского города Ухань, откуда вирус начал распространяться, сообщил, что от недуга погибло уже 6 человек. При этом более 200 человек остаются в больнице.

Напомним, что первые случаи заболевания новым видом коронавируса были зафиксированы еще перед Новым годом. После праздников количество инфицированных стало активно расти и даже вышло за пределы Китая. Случаи заражения подтвердили в Таиланде, Японии и Южной Корее.

Напомним, что тайна нового смертоносного вируса раскрыта, все еще хуже: как передается.

Как сообщала Politeka, эпидемия вирусной пневмонии: медики срочно обратились к украинцам.

Также Politeka писала, что неизвестный вирус начал забирать жизни: число инфицированных быстро растет.