Журналист не только высмеял идеи Жириновского, но и предостерег любителей "русского мира" от необдуманных действий

Скандальній политик РФ Владимир Жириновский предложил объединить Украину, Россию и Беларусь, за свое заявление он тут же получил мощный разнос

Стоит отметить, что кроме объединения он выступил за то, чтобы раздать российские паспорта всем украинцам, которые этого только пожелают. А также Жириновский предложил западным областям Украины войти в состав Польши.

Такие идеи одиозного российского дупутата возмутили украинского журналиста Романа Цимбалюка, который ярко поставил на место ехидного Жириновского. Послание для депутата журналист оставил в своем блоге на канале Youtube (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Журналист не только высмеял идеи Жириновского, но и предостерег любителей "русского мира" от необдуманных действий.

"О, как технично "братушки" разделили между соседями нашу страну! Единственный момент – не спросили у нас. Но, я так понимаю, в качестве компенсации у нас будут российские паспорта. Однако тут любителям "русского мира", а они у нас еще остались, нужно быть очень бдительными. Потому что за русскими паспортами будет предложено отправиться покорять, или осваивать Сибирь. Ну, все, как сто лет назад!", - с иронией заявил Цимбалюк.

Пользователи сети оставили свои комментарии под соответствующем видео Цимбалюка. Многие высмеяли Жириновского, не понимая, почему он вообще бесится:

"Не пойму, почему Жирик так бесится!? Его родной язык вообще иврит", "Шаман жирику не помог. Стучал, стучал, но дурь не выбил", "Смешно когда еврей призывает украинцев стать русскими!", "Он уже обещал Крыму перспективу и золотые горы, результат известен -перспективы 0", "С таких как Жирик порчу снять может только снайпер", "Хоть и бред он несет Жирик этот , но не зря говорят что у этого дебила на языке то у путина на уме...".