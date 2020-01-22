Пугающие фейки о якобы расправах за русский язык в Украине появились в РФ только для того, чтобы оправдать свою агрессию по-отношению к нашей стране

Как сообщает Politeka.net, такое заявление прозвучало от украинского журналиста Романа Цимбалюка в интервью проекту M.News World (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его словам, в РФ пропагандисты снова раскручивают тему с языком, заявляя, что русскоязычных якобы к столбу прибивают. Журналист развенчал этот миф, отметив, что это же бред, ведь количество русскоязычных в Киеве, Львове, Донецке и Харькове никоим образом не изменилось.

Ко всему прочему, журналист напомнил, что русскоязычных людей можно найти во всем мире, но прикрывать собственные имперские амбиции ими Российская Федерация решила за счет Украины.

"Почему их во Львове не защищают, в Праге, в США? Они, может быть, там тоже страдают. Там ведь русский язык тоже не признан государственным. И таких вопросов "почему" очень много. И когда мы будем в этом разбираться, то поймем, что дело не в языке, а в российской внешней агрессивной политике и российском интересе", – напрямую заявил Цимбалюк.

Он также выразил мнение, что РФ преследует лишь одну цель и интерес в Украине, и это не защита русскоязычных, а уничтожение нашей страны, как независимого государства.

Также интерес Владимира Путина состоит в том, чтобы создать на территории Украины, какие-то субъекты, которые будут во всем подчиняться Российской Федерации, также, как Кремлю подчиняются руководители Рязанской и Орловской областей.