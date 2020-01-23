Одиозный российский депутат Владимир Жириновский не сдержался и в очередной раз сделал украинофобные заявления

Как сообщает Politeka.net, скандальный российский политик Владимир Жириновский на своем Телеграм-канале оскорбил Владимира Зеленского, а также нелестно высказался об Украине.

Поводом для оскорблений, со стороны скандального политика, стало выступление президента Украины Владимира Зеленского в Давосе. Президент выразил уверенность в том, что сейчас для Украины достаточно удачный момент для того, чтобы стать членом Евросоюза после того, как из состава этого геополитического объединения выйдет Великобритания.

владимир зеленский

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Также Зеленский в ходе выступления выразил мнение, что на пороге нового кризиса мировой экономики требуется экономическое чудо, а Украина - "именно то место, где случаются чудеса".

Скандальному Жириновскому совершенно не понравилось заявление Зеленского, он высмеял его, при этом не забыл, в оскорбительной форме высказаться об Украине.

"Зеленский говорит, что Украина может занять место Великобритании в ЕС. Это смешно. Выходит богатая, развитая страна, а вместо нее предлагают нищую, разворованную и погрязшую в гражданской войне страну. Украина - страна лимония, чудес и беззакония", - написал ехидный Жириновский на своем канале в Телеграм.

 
 