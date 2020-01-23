Детей подвергли травле, из-за которой возникают мысли о соуициде, пишет "StarHit"

В Красноярском крае РФ получила продолжение история 13-летней школьницы Даши, которая забеременела от десятилетнего друга Ивана. Хотя семьи юной пары пришли к пониманию ситуации, герои драмы столкнулись с непониманием в обществе и травлей.

Ребята рассказали о травле, что чуть не вынудила девочку покончить с собой после того, как слухи о беременности разнеслись по школе. Дашу обзывали шлюхой, что вылилось в серьезный стресс.

“Я тогда из-за стресса выпила девять таблеток, у меня случилась передозировка. Просто все это надоело. В тот момент хотелось умереть», — говорит девочка.

Мама мальчика рассказала о проблемах, которые испытывает ее сын. «Общество злое. Им лишь бы заклевать, затоптать” - рассказала она.

Мальчик из-за травля впал в депрессию, начал вести разговоры о суициде. “А однажды спросил: «Где можно повеситься?» У меня сердце чуть не разорвалось, я очень испугалась», - рассказала мама.

Впрочем, семьи влюбленных с пониманием отнеслись к ситуации и в эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» всячески демонстрировали единство.

Родители говорят, что были шокированы произошедшим. Хотя они знали о близкой дружбе Даши и Ивана, даже не представляли, к чему она приведет. Дети около года назад и сразу стали общаться.

Детская влюбленность со временем переросла в любопытство. Даша рассказала, как у них случилось все первый раз. Дети спрятались под одеялом в комнате Ивана. Он предусмотрительно закрыл дверь комнаты на ключ. “Я не знала, что в десять лет он сможет такие вещи делать. Подумали, может, обойдется», — призналась.

Тем временем, многие эксперты не верят, что Ваня может быть отцом ребенка. Врач уролог рассказал, что у него попросту не должно быть зрелых сперматозоидов, а по результатам анализов он еще ребенок. У него даже не выробатываются нужные гормоны.

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