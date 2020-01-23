Подготовка к приходу нового генпрокурора ударит по карманам налогоплательщиков

Около 43 миллионов рублей потратили на генеральную уборку в Генпрокуратуре РФ, готовясь к появлению нового руководителя ведомства Игоря Краснова.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на росСМИ.

К приходу генпрокурора в здании на Большой Дмитровке подготовились основательно, потратив десятки миллионов рублей на уборку, ремонт и прочие расходы.

Так, только на ремонт и настройку офисной техники прокуроры спустили почти 29 миллионов рублей. В эту сумму включены не только сервисное обслуживание, но также закупка бумаги, картриджей и прочне расходы.

Техническое обслуживание и ремонт телефонных станций потянут еще на 13 миллионов рублей.

На фоне этих трат миллион рублей на комплекс услуг по санитарно-гигиеническому обслуживанию Генпрокуратуры выглядят сущими копейками. В эту сумму входит уборка служебных помещений, закупка чистящих средств и инвентаря для проведения уборочных работ в помещении.

Ранее мы рассказывали о том, что в Украине Генпрокуратуру ликвидировали в рамках реформы, а вместо нее заработал Офис генерального прокурора.

Процесс реформирования органов прокуратуры был запущен в 2019 году: он стартовал с переаттестации действующих прокуроров ради оценивания их на соответствие критериям профкомпетентности, добродетели и профэтики.

Теперь Офис генпрокурора Украины не может возглавить человек, не имеющий высшего юридического образования и не проработавший пяти лет в отрасли правоведения.

Напомним, одиозная шишка из ГПУ отличился новой выходкой.

Как писала Politeka, снятие неприкосновенности задело за живое Геращенко.

Также Politeka писала, что уволенный заместитель генпрокурора идет в суд.