Скоропостижно скончавшийся протоирей РПЦ Всеволод Чаплин был известен своими яростными антиукраинскими высказываниями, сообщает Politeka.net

Чаплин был известен не только своей фанатичной поддержкой политики Владимира Путина, но и особой нелюбовью к незавсимой Украине. Так, в марте 2019 года он заявил, что "не должно быть такого государства как Украина в принципе". "Нам нужно отделить Новороссию: 8 областей от Харькова до Одессы, - включить их в состав России", - заявил одиозный священник.

«Россия слишком долго отступала. Отступала со времен Карибского кризиса. Крым — хорошее контрнаступление, но его мало. Потеряна наша древняя столица, центр Руси Киев. Потеряна в результате наступления западных враждебных сил», — заявил российский священник в одном из других публичных высказываний.

Также он призывал устроить молебен против экс-президента Украины Петра Порошенко.



В конце апреля 2016 года Чаплин заявлял, что "лучше любая война, чем это". Таким образом он отреагировал на слова пресс-секретаря Кремля Пескова о вхождении Донбасса в состав Украины. В полемике Чаплин допустил, что лучше даже ядерная война, чем возврат Донбасса Украине.

Как мы сообщал ранее, в Москве скоропостижно скончался один из наиболее противоречивых священников РПЦ и ярый приверженец Кремля Всеволод Чаплин.

"Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть", - сообщил агентству «Интерфакс» прихожанин храма Феодора Студита Александр Петрунько.

Чаплину было 52 года. Он являлся настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот.

Напомним, РПЦ получила «томос» с рук диктатора.

Также мы писали, что между Путиным и главой РПЦ патриархом Кириллом вспыхнул скандал.

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