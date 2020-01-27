Владимир Жириновский обвинил США в применении биологического оружия в Китае и, как результат, во вспышке опасного коронавируса

Скандальный российский политик известен своими резкими высказываниями и порой безумными теориями. На этот раз лидер ЛДПР решил порассуждать об источнике страшного вируса, который в последние дни бушует в Китае. По мнению Жириновского, виновником эпидемии стоит считать Соединенные Штаты.

«Наверняка замешаны американские фармацевтические фирмы, они зарабатывают. Главная цель — ударить по экономике Китая, подорвать экономическую мощь, поскольку американцы устают уже от противостояния с Китаем. Вторая цель — испытание возбудителей с тем, чтобы можно было в перспективе это использовать и в военных целях», - заявил политик в интервью радиостанции «Говорит Москва».

При этом он сам же признал, что вирус может проникнуть в страну, якобы применившую биологическое оружие, вместе с людьми, которые туда летают. В связи с этим Жириновский предположил, что цель этой атаки была «создать панику».

«Фармацевты станут миллиардерами 2020 года, и все всё быстренько забудут. Цели — заработать, на первом месте. На втором — ударить по Китаю, по экономике, и третье — военные могут смотреть, наблюдать, как бы локализовать применение подобного оружия, чтобы оно не могло перекинуться на другие страны», - заявил Жириновский.

Напомним, ранее Жириновский заявил, что в обозримом будущем над городами Украины будут возвышаться русские государственные флаги. По его словам, страна-агрессор в абсолютном спокойствии должна дожидаться этого момента.

Имперскими неадекватными мечтами лидер ЛДПР поделился в эфире пропагандистской программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале Россия 1.

Скандальный представитель оккупантов добавил, что россиянам необходимо с оптимизмом смотреть в будущее и ждать, когда над Киевом, Житомиром, Одессой и Донецком будет воздвигнут русский флаг.

Напомним, Жириновский выбрал для вторжения четыре украинских города: «Воздвигнем русский флаг над…».

Как сообщала Politeka, заявление Зеленского вывело из себя Жириновского, посыпались оскорбления: "Украина - страна лимония".

Также Politeka писала, что Цимбалюк разнес Жириновского за идею о разделе Украины: "Отправится покорять Сибирь".