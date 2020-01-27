Российский экономист подчеркнул, что у Киева не должно быть армии и промышленности

Бывший чиновник администрации президента РФ Михаил Хазин заявил, что в Восточной Украине нужно полностью уничтожить украинскую культуру, центр и север страны сделать аграрными, а Западную Украину передать Польше

Хазин отметил, что нужно запретить использование всего украинского.

"Картина должна быть следующей. Новороссия, то есть вся территория от Харькова до Одесской области. Это может быть Запорожская, Днепропетровская, в общем, все. Новороссия должна войти в Россию областями с полной денацификацией, деукраинизацией. С полным запретом использования украинского шрифта, украинских текстов, передач на украинском языке, преподавания на украинском. Короче говоря – полностью. А Киев и северная часть Украины от Сум до Киева, Чернигов и так далее должны стать аграрным государством", – заявил он.

Российский экономист подчеркнул, что у Киева не должно быть армии и промышленности.

"Да, при этом там будет избыточное население. Избыточное население пускай на Дальний Восток едет. Нам надо страну поднимать. А вот та часть, которая западная, западенцы – четыре или пять областей. Их просто нужно отдать Польше. То есть всю бандеровщину нужно выгнать туда и отдать полякам. Дело в том, что по разделу мира Польша тоже идет к нам. Нам нужно обеспечить лояльность Польши и занять их чем-то", – рассказал Хазин.

Недавно мы писали, что российский журналист и публицист Анатолий Вассерман считает, что кризис в Украине завершится после того, как страна войдет в состав России.

Он заявил, что сейчас в Украине, Беларуси и России большинство населения - это русскоязычные граждане. За долгие годы Беларусь нашла способ, чтобы обеспечить себе состоятельность без ущерба для людей, а Украина после независимости даже не искала такие способы.

«Проект Украина давно пора закрывать. По-хорошему, его даже не нужно было открывать, но чем быстрее он сейчас закроется, тем лучше будет для всех, в первую очередь, для украинцев. Вместо Украины появятся Юго-Западный федеральный округ, Новороссийский Федеративный округ в России», - пишет Вассерман.

Также он подчеркнул, что Украина успокоится только в составе России, но пока ещё не понятно, в каком формате, и это придется дорабатывать после присоединения.

Напомним, что Гафт оправдал оккупацию Украины, похвалив Путина: "Был отдан вам несправедливо".

А еще Politeka сообщала, что Безруков воспел "подвиги" Путина в Крыму: "Опережает всех "

Также Politeka писала, Вассерман разразился бредовыми заявлениями об Украине: "Проект пора закрывать".