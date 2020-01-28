Погибших может быть больше

Масштабный пожар на лодочной станции забрал жизни нескольких человек

Об этом американский телеканал CBS информирует в своем Twitter, передает Politeka.net.

Сообщается, что жуткая трагедия произошла вчера вечером, 27 января, в городе Скоттсборо (штат Алабама).

Известно, что на лодочной станции сперва прогремели мощные взрывы, после чего пристань охватил сильный пожар.

Огонь был настолько сильным, что на пристане за короткий промежуток времени сгорело по меньшей мере 35 катеров и лодок. По информации местных СМИ, в результате трагедии также погибли восемь человек, еще семеро были госпитализированы с ожогами.

Металлическая крыша над пристанью для яхт так же расплавилась и рухнула, что не позволило людям бежать от огня. По словам журналистов, люди массово прыгали в воду, чтобы хоть как-то спастись от пожара.

Свидетели жуткой трагедии на лодочной станции в Алабаме утверждают, что взрывались баллоны с газом и двигатели катеров, что и спровоцировало масштабный пожар. Местные власти, в свою очередь, не исключают увеличение количества жертв.

Ранее мы рассказывали о том, что мощный пожар охватил жилой дом с людьми. Жуткое ЧП произошло в поселке Причулымский Асиновского района.

По данным экстренных служб, пострадали два человека, которым удалось покинуть дом самостоятельно. Им оказали помощь амбулаторно.

Всего в сгоревшем доме на территории частной пилорамы проживали 12 работников лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд". Они были гражданами Узбекистана.

Информация о пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский, по данным МЧС, поступила в 23:10 по Киеву. На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 208 кв. метров. В экстренных службах сообщили, что в результате пожара произошло обрушение кровли.

Через время появилась информация, что в результате пожара погибли 11 человек. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Напомним, адский пожар в отеле обрастает загадками: «это притон», появилось жуткое видео.

Как сообщала Politeka, масштабный пожар охватилрынок: «плотный дым и гарь по всему району», кадры ЧП.

Также Politeka писала про "побоище и пожар": в сеть слили кадры хаоса на концерте популярного певца, фанаты не выдержали.