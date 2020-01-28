В Королевской семье Бельгии может появиться еще одна наследница, сообщает Poilteka.net со ссылкой на мировые СМИ

Бывший король Бельгии Альберт II после многих лет судебных разбирательств признал результаты генетической экспертизы, которая подтвердила, что именно он является биологическим отцом 50-летней художницы Дельфины Боэль.

Дельфина многие годы настаивала, что является дочерью монарха, и даже написала об этом книгу. После того, как пристарелый монарх отрекся от престола, суд разрешил женщине добиваться установления отцовства.

В связи с новыми фактами женщина получила право на часть наследства и дворянский титул.

Мать Дельфин, баронесса Сибил де Сели-Лонгшан ранее заявила, что являлась любовницей Альберта с 1966 по 1984 год. С 1959 года Альберт был женат на итальянской аристократке Паоле, поэтому отношения не афишировал.

Сибил позднее выведала некоторые пикантные подробности того, почему она забеременела. Во время секса с монархом они не предохранялись, поскольку женщина была уверена, что проблемы с геникологией не позволят ей забеременеть. Однако в 1968 году у нее родилась дочь Дельфин. Когда девушке исполнилось 18 лет, баронесса открыла ей тайну имени ее биологического отца.

Женатый Альберт все это время отрицал отцовство, однако согласился пройти тест ДНК, который и поставил точку в этом деле. Альберт занимал трон короля Бельгии с 1993 по 2013 год и отрекся от престола в пользу старшего сына Филиппа, сохранив при этом королевский титул.

Дельфин также известная как художница. Судя по имеющимся в интернете снимам, она пишет абстрактные картины.

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