Несмотря на все разговоры о транзите власти, Владимир Путин останется "у руля"

Такое мнение бывший депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев высказал в интервью изданию Апостроф.

Пономарев, в частности, прокомментировал слухи о том, что Путин готовит себе преемника. По словам единственного экс-депутата Думы, которые не голосовал за аннексию Крыма, говорить об этом рано, ведь у Путина есть время до 2024 года.

"Просто количество этих обсуждений в России превысило некую разумную величину, и поэтому Путин сейчас бросил кость всей российской политической элите, мол, смотрите - появился определенный сценарий транзита власти", - полагает Пономарев. Он также добавил, что на самом деле вопрос стоит лишь в том, в какой роли Путин останется у власти, а сам транзит - это слово-обманка.

При этом Пономарев не исключает, что вся история с отставкой Дмитрия Медведева с поста премьер-министра могла быть выдумана для того, чтобы очистить его репутацию и подготовить к новой "рокировке".

"Основной смысл отставки правительства как раз и заключается в том, чтобы вывести Медведева из-под удара и для того, чтобы Медведев был чистенький, если потребуется реализовывать еще раз сценарий с рокировками", - полагает эксперт.

По словам Пономарева, Путин уверен, что Медведев его не "кинет", поэтому готов с ним делиться властью. Тем не менее у Путина есть и основной вариант - союз с Беларусью.

"Я думаю, что для этого он и пускает общественное мнение по следу внутренних преобразований в России, чтобы обсуждалось именно это, а тема Беларуси будет выведена из обсуждения", - говорит он.

Также напомним, что Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу заявил, что к началу Второй мировой войны привел сговор тоталитарных режимов, и он же позволил запустить "смертоносный маховик Холокоста".

Напомним, Путин взялся за старое, Зеленского предупредили о катастрофе.

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