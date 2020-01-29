В Российской Федерации высмеяли пропагандистские телепердачи и их ведущих

Как сообщает Politeka.net, ролик с выступлением комиков "Камеди клаб" в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрия Смирнова (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

На видео показана сценка, где выдуманная группа "КИС" поет хвалебные песни о Кремле и президенте РФ Владимире Путине. При этом "КИС" расшифровывается именами российский топ-пропагандистов, которые являются продюсерами группы – "Киселев, Соловьев и Ирада Зейналова".

При этом данная группа якобы выступает в эфире радио "Эхо Москвы", где с ними общается актер, изображающий главреда радиостанции Алексея Венедиктова. По ходу выступления "Венедиктов" требует от артистов петь оппозиционные песни, а не хвалить власть.

"У нас еще есть песня про любовь – Про Любовь Соболь (российский оппозиционер)? – Нет – Иди к черту со своей любовью!" – говорится в выступлении.

Пользователи сети выражали полный восторг, когда увидели этот номер, им понравилось, как юмористы высмеяли пропагандистов Кремля.

«У нас еще есть песня про любовь - Про Любовь Соболь? - Нет - Иди к черту со своей любовью!»: Эхо Москвы на Камеди pic.twitter.com/iS9NQUMiMS — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 22, 2019

"Орууу !!! Киселев! Соловьев! и? Ирада Зейналова ))))", "так все и есть", " Прикольно, а люди в зале все в курсе темы - дубинки, выборы, киселев, путин и вот это всё !", "Ну наконец до этих упырей добралась сатира, это по страшнее ОМОНа", "Это первая шутка про Путина на ТВ за много лет, ну как шутка... Очередной подлиз, но уже какой то прогресс", " Пора валить... когда уже, вся эта мразь свалит из России!".