Дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел опубликовал ее ранее неизвестное письмо к сыновьям Уильяму и Гарри

Фото послания и Дианы с принцами Баррел выложил на своей странице в Instagram. Таким образом мужчина хочет поддержать принца Гарри и Меган Маркл в их решении покинуть королевскую семью.

"Когда Гарри, Меган и Арчи начинают новую жизнь, мне вспоминаются некоторые точные слова, которые принцесса Диана написала много лет назад. Это слова любви матери, которые сегодня так же актуальны, как и когда она написала их более 24 лет назад", - подписал фото Баррел.

Барелл опубликовал только часть письма с самыми главными и важными словами.

"Я до смерти люблю своих мальчиков и надеюсь, что посеянные мною семена прорастут и принесут необходимую силу, знания и стабильность" - написала Леди Ди.

Баррел добавил, что Диана больше всего в мире хотела бы, чтобы ее дети были счастливы. Таким образом он поддержал решение принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от королевских обязанностей ради поиска личного счастья.

В комментариях к письму многие пользователи выразили восхищение словами Дианы.

"Красиво написанные слова из сердца Дианы - такие честные и вдохновляющие. Раскрытие непоколебимой преданности и любви Дианы, столь актуальных, что выходит за рамки времени и дарит комфорт и тепло Гарри, Уильяму, а также обожающим ее поклонникам по всему миру. Это волшебно", - написала одна из поклонниц.

"Уникальная и неповторимая леди Ди, наша королева", - написала другая поклонница.

Другие комментаторы поддержали принца Гарри.

"Люблю Гарри и Меган тоже. Люблю их за их честное решение уйти от королевской семьи. Жизнь не продиктована публикой или папарацци. добра им". "Стабильная и нормальная жизнь. Я буду продолжать молиться за принца Гарри, потому что я думаю, что ему нужна его мать больше, чем когда-либо, спасибо, Пол". "Мне жаль детей принцессы Дианы, я знаю, что у СМИ была работа, но принцу Уильяму и Гарри нужна стабильная жизнь, чтобы делать свою работу".

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.

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