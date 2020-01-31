Известная российская певица госпитализирована с подозрением на коронавирус в то время, как в России официально зафиксированы первые случаи заражения

Певица и актриса Елена Князева сообщила о том, что попала в больницу с подозрением на заражение коронавирусом. Артистка рассказала, что сейчас находится в Таиланде, где ей неожиданно стало плохо. По словам Князевой, все произошло очень быстро: у нее резко подскочила температура после выступления на местном празднике, после чего ее «увели под руки в гримерку» и сразу же доставили в ближайшую больницу в инфекционное отделение и поставили капельницу.

Князева сообщила, что сначала у нее подозревали коронавирус, однако впоследствии этот диагноз не подтвердился. По итогам врачи сообщили, что у певицы «вирус непонятного происхождения».

«По страховке я вызвала „скорую“, меня сразу забрали в госпиталь, где прямо в Emergency room взяли кровь, измерили температуру и забрали в инфекционку. Поставили огромную капельницу, так как у меня было сильное обезвоживание и температура 38,2, забрали телефоны, и сутки я пролежала под капельницами до момента, когда анализы были готовы…К счастью, после капельниц мне стало намного лучше… Несмотря на панику, персонал сохранял спокойствие. У меня подозревали коронавирус, но, хоть и очень похожие симптомы, он не подтвердился», - рассказала знаменитость изданию WomanHit.ru.

Несмотря на то, что случай Князевой оказался неопасным, коронавирус все же смог добраться до России. Так, 31 января в РФ были выявлены первые два случая заражения смертельно опасной вирусной инфекцией, бушующей в Китае. В обоих случаях речь идет о гражданах КНР. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, случаи заболевания выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области.

Сообщается, что состояние заболевших оценивается как стабильное, а болезнь у них протекает без клинических проявлений и без температуры.

Россия объявила о начале эвакуации своих граждан из китайской провинции Хубэй, где в городе Ухань находится эпицентр эпидемии. В то же время российские власти готовятся ввести запрет на рабочие визы из Китая, а также закрыть авиасообщение с Поднебесной, за исключением рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанджоу.

Напомним, Украину охватила истерия, аптеки опустели из-за коронавируса.

Как сообщала Politeka, эпидемия коронавируса побила рекорд, Китай решился на отчаянный шаг.

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