Российский пропагандист, публицист и идеолог "русского мира" Сергей Кургинян набросился на президента Украины Владимира Зеленского с обвиненими

Неожиданно отец "русского мира" испугался и заявил, что Владимир Зеленский якобы под воздействием внешнего фактора может пойти даже на полномасштабную войну с Донбассом

Очередной маразм Кургинян озвучил во время прямого эфира пропагандистской телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на российской канале Россия 1.

Кургинян в частности был возмущен тем, что Владимир Зеленский прилетел в Израиль, но отказался присутствовать на форуме памяти жертв Холокоста на котором находился глава РФ. Напомним, что такое решение он объяснил желанием украинской делегации уступить места тем, кто пережил трагедию.

Но скандальный публицист не унимался, он заявил, что решение президента Украины было авантюрным, поэтому Зеленский якобы сможет организовать полноценное наступления на территорию "ДНР и ЛНР" сил ВСУ, если ему этого захочется.

"И если завтра ему в голову войдет образ войны с Донбассом - он будет воевать, как безумец, хотя другие более, может быть, подлые, как личности, но цельные люди еще подумают: „Блин, каковы будут последствия?“. Этот думать не будет. Вот что в него войдет, то он будет делать", - заявил в оскорбительной форме Кургинян.

Напомним, отец "русского мира" предложил Украине продать территории.

Как сообщала Politeka, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.

Также Politeka писала, что отец "русского мира" публично пригрозил украинцам, скандальное заявление.