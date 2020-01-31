Скандальная спикер МИД РФ Мария Захарова набросилась на Владимира Зеленского из-за его заявления о причастности СССР к началу Второй мировой войны

Официальный представитель российского МИД известна своими провокационными высказываниями и откровенно агрессивной позицией в отношении Украины. Возможно, именно поэтому она не смогла не прокомментировать заявление Владимира Зеленского, который напомнил миру о сотрудничестве Советского Союза с нацистской Германией.

Захарова, с присущим ей драматизмом, назвала слова украинского президента «аморальными» и заявила, что они «переходят границы».

«Просто запредельно звучат заявления президента Украины Владимира Зеленского, который фактически уравнял роль Советского Союза с Третьим рейхом в развязывании Второй мировой войны, что позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. И после этого украинские власти задаются вопросом, почему их народ не хочет жить с ними в одной стране? Подобные заявления переходят все границы в принципе, они являются откровенным предательством истории своего же народа. Придумывать равную ответственность убийцы и жертвы преступно и аморально», - обрушилась с критикой Захарова.

Однако Зеленский не единственный украинский политик, чьи слова возмутили представителя МИД РФ. Так, Захарова не смогла сдержать эмоций из-за слов первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что диктаторы Адольф Гитлер и Иосиф Сталин встречались во Львове, где хотели решить исход Второй мировой войны еще до ее начала.

«У меня один вопрос к Кравчуку: вас чем там лечат?! Вы после чего это все несете?!...Вы вообще в своем все уме там?! Там вообще остался кто-то в Украине, кто может раздать им хоть какие-то первичные пособия по истории Второй мировой войны? Ну это же просто запределие!», - бушевала дипломат.

Ее бурная реакция привлекла внимание интернет-пользователей, которые не могли не заметить в ее словах несостыковки.

«Так Зеленський еврей чи нацист ..я что-то упустила», «еще раз убеждаемся в силе советской пропаганды оправдавшей геноцид евреев и голодное людоедство в Ленинграде, а также массовую гибель народов СССР по вине политических авантюристов», «Удивительная страна РФ-имея такие богатства кормить собственный народ бредом - да хотя все это он ест?», «Манька возбужденная 1шт.», - пишут люди.

Напомним, Захарова опозорилась постаревшим видом после новогодних праздников.

Как сообщала Politeka, Захарова опозорилась нелепым видом после корпоратива.

Также Politeka писала, что веселье Захаровой на корпоративе не осталось без последствий, появились кадры.