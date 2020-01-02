Зажигательные танцы официального представителя МИД РФ Марии Захаровой высмеяли емкой карикатурой

Рисунком в своем микроблоге в Twitter поделилась общественный деятель, лидер международного волонтерского проекта «Груз-200 из Украины в Россию» Елена Васильева, передает Politeka.

На карикатуре Захарова изображена в черном платье с белым воротником, похожем на то, в котором плясала со своим заместителем на новогодней вечеринке Департамента информации и печати МИД России.

«Хорошенькая», «Батюшки мои, какая ца-ца!», «Эх калин- кокаин- кокаинка моя...», «Так это же Маха Захарова... Лицо, так сказать, внешней политики РФ, перекошенное от бухла и всяких порошков заморских...», «Сразу узнал!!», «Подпись: "Олицетворение"», «Красиво. Такая вся сладенькая шалунья», – шутят в комментариях пользователи.

Как известно, корпоратив в стиле 20-ых годов ХХ века в США в госрезиденции «Завидово» обошелся МИД РФ в два с половиной миллиона рублей. Россияне уже назвали эту гулянку «пиром во время чумы».

Одним из самых ярких моментов вечеринки стали танцы Марии Захаровой.

Ранее она во время брифинга в Москве обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о том, чтобы украинская сторона обеспечила журналистам из России свободный доступ на территорию Украины.

Скандальная чиновница также призвала Зеленского доказать, что он «не лох», ведь президент Украины сам делал такие заявления.

Напомним, Путина поставили на место на глазах у всего мира, Захарова взорвалась истерикой.

Как сообщала Politeka, Цимбалюк поставил Захарову на место из-за Донбасса, такой наглости еще не видели.

Также Politeka писала, что Зеленский вывел из себя Захарову, соратница Путина не выдержала.