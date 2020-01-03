Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова все чаще становится объектом для насмешек
В этот раз чиновница поделилась в соцсети снимком, на котором позирует в красной шапке с ушками, передает Politeka.
Очень скоро фото появилось в микроблоге пользователя George Costanza в Twitter. Автор сопроводил кадр саркастичным стихом.
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Да всю правду доложи,
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?
- Ты, Мария, хороша,
Если выпить три “ерша”,
Ну, а если водки жбан -
Маргарита Симоньян!».
В комментариях выражения – не менее «лестные», нежели сама подпись к фото.
«Это ЛИЦО российского МИДа или какая-то другая его часть?», «Даже не хочется уже шутить на эту тему. Ну нравится ей выставлять себя дурой, ну что ж поделать», «Вот же м**, пользуется вражескими телефонами, все государевы тайны ему рассказала!!!», «Захарова после корпоратива», «Каждый человек похож на какое-нибудь животное, я, например, похож на лемура, а Захарова – на сайгака», «То чтоб рога козлиные помещались?», «Зачем она носит на голове детские штаны?», «Не узнал, не всем праздники идут на пользу», – шутят пользователи.
Отметим, что подобный фасон головных уборов, похоже, весьма по душе Захаровой. Так, она поздравила всех с Новым годом на своей странице в Instagram, опубликовав фото, на котором позирует в шапке-«волке», мохнатой и с ушами.
Ранее мы рассказывали о том, что танец соратницы Путина на корпоративе в МИДе высмеяли карикатурой. На ней женщина изображена в свете разноцветных огней в черном платье и в движении.
Напомним, Путина поставили на место на глазах у всего мира, Захарова взорвалась истерикой.
Как сообщала Politeka, Цимбалюк поставил Захарову на место из-за Донбасса, такой наглости еще не видели.
Также Politeka писала, что Зеленский вывел из себя Захарову, соратница Путина не выдержала.