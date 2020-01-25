В интернет-сети подняли на смех спикера МИД России Марию Захарову за потрепанный вид после новогодних праздников
Как сообщает Politeka, снимками поделился блогер Мид Роисси в Twitter.
«Маруся Захарова из МИД РФ заговорила на языке будущих властителей России», - говорится в сообщении.
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Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Захарова с улыбкой на лице поздравляет Китай, где сейчас бушует коронавирус. Пользователи сети обратили внимание на заметное изменение во внешности чиновницы, о чем говорят комментарии под постом.
«На Гурченко после 70-и похожа», «Ага, у Машки преждевременно наступила старость», «с возрастом к человеку приходит мудрость, но иногда возраст приходит один», «и накрашенная страшная и не накрашенная», «Я во времена пьяного студенчества также разговаривал после шестой рюмки», - пишут они.
Как сообщалось ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова все чаще становится объектом для насмешек.
В этот раз чиновница поделилась в соцсети снимком, на котором позирует в красной шапке с ушками.
Очень скоро фото появилось в микроблоге пользователя George Costanza в Twitter. Автор сопроводил кадр саркастичным стихом.
В комментариях выражения – не менее «лестные», нежели сама подпись к фото.
«Это ЛИЦО российского МИДа или какая-то другая его часть?», «Даже не хочется уже шутить на эту тему. Ну нравится ей выставлять себя дурой, ну что ж поделать», «Вот же м**, пользуется вражескими телефонами, все государевы тайны ему рассказала!!!», «Захарова после корпоратива», «Каждый человек похож на какое-нибудь животное, я, например, похож на лемура, а Захарова – на сайгака», «То чтоб рога козлиные помещались?», «Зачем она носит на голове детские штаны?», «Не узнал, не всем праздники идут на пользу», – шутят пользователи.
Напомним, Путина поставили на место на глазах у всего мира, Захарова взорвалась истерикой.
Как сообщала Politeka, Цимбалюк поставил Захарову на место из-за Донбасса, такой наглости еще не видели.
Также Politeka писала, что Зеленский вывел из себя Захарову, соратница Путина не выдержала.