В интернет-сети подняли на смех спикера МИД России Марию Захарову за потрепанный вид после новогодних праздников

Как сообщает Politeka, снимками поделился блогер Мид Роисси в Twitter.

«Маруся Захарова из МИД РФ заговорила на языке будущих властителей России», - говорится в сообщении.

Маруся Захарова @MID_RF заговорила на языке будущих властителей России:



pic.twitter.com/HdaM5PWarj — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) January 25, 2020

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Захарова с улыбкой на лице поздравляет Китай, где сейчас бушует коронавирус. Пользователи сети обратили внимание на заметное изменение во внешности чиновницы, о чем говорят комментарии под постом.

«На Гурченко после 70-и похожа», «Ага, у Машки преждевременно наступила старость», «с возрастом к человеку приходит мудрость, но иногда возраст приходит один», «и накрашенная страшная и не накрашенная», «Я во времена пьяного студенчества также разговаривал после шестой рюмки», - пишут они.

Как сообщалось ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова все чаще становится объектом для насмешек.

В этот раз чиновница поделилась в соцсети снимком, на котором позирует в красной шапке с ушками.

Очень скоро фото появилось в микроблоге пользователя George Costanza в Twitter. Автор сопроводил кадр саркастичным стихом.

В комментариях выражения – не менее «лестные», нежели сама подпись к фото.

«Это ЛИЦО российского МИДа или какая-то другая его часть?», «Даже не хочется уже шутить на эту тему. Ну нравится ей выставлять себя дурой, ну что ж поделать», «Вот же м**, пользуется вражескими телефонами, все государевы тайны ему рассказала!!!», «Захарова после корпоратива», «Каждый человек похож на какое-нибудь животное, я, например, похож на лемура, а Захарова – на сайгака», «То чтоб рога козлиные помещались?», «Зачем она носит на голове детские штаны?», «Не узнал, не всем праздники идут на пользу», – шутят пользователи.

Напомним, Путина поставили на место на глазах у всего мира, Захарова взорвалась истерикой.

Как сообщала Politeka, Цимбалюк поставил Захарову на место из-за Донбасса, такой наглости еще не видели.

Также Politeka писала, что Зеленский вывел из себя Захарову, соратница Путина не выдержала.