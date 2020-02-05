Президент Беларуси Александр Лукашенко уже 7 февраля вновь встретится с лидером Кремля Владимиром Путиным

Об этом пишет местное агентство Белта.

По его словам, на сегодняшний день наступил некий "момент истины" и Беларусь хочет теплых, дружеских отношений с братским народом.

При этом Александр Лукашенко накануне новой встречи обвинил Владимира Путина во лжи.

"Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с Президентом Путиным. Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, - некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения (между Беларусью и Россией). Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя - вот в чем вопрос. Но если вы пообещали за 5 лет (когда "Белтрансгаз" купили) вывести нас на внутрироссийские цены, так выводите. Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли", - возмущается лидер Беларуси.

В контексте приезда главы Госдепа США Майка Помпео он также заявил, что Беларусь суверенное государство и может сама решать, как именно ей проводить внешнюю политику.

"По поводу того, куда мы смотрим, если кого-то из россиян это волнует, то они пусть посмотрят на своего двуглавого орла - они смотрят и туда, и сюда. А мы в центре. Поэтому мы смотрим, что происходит вокруг. И мы не Россия. Это "медведь" - огромная страна. Им можно смотреть на восток, запад, и больше никуда. А мы, если только что-то прозеваем, то нашему орлу и голову открутят, и похоронят. Поэтому мы вокруг смотрим, мониторим и живем своим умом", - добавил Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов.

Подытоживая, президент заявил, что в данный момент Беларусь не просит у России кредитов и предлагает ей выгодное сотрудничество.

"Мы готовы сотрудничать. Но это должно быть честно, прозрачно и искренне. Не просим ничего дополнительно к тому, как они работают на Западе. Сегодня $127 за 1 тыс. куб.м газа предложили. Спотовые цены в Европе - до $100 газ стоит. Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите. Кто кого кормит, показывает товарооборот. У нас сегодня отрицательное сальдо во внешней торговле с Россией $9 млрд. То есть они у нас продают на $9 млрд больше, чем покупают. Так кто кого кормит? Специалисты это понимают. А идет пропаганда, начинают уже россиян настраивать против Батьки Лукашенко и Беларуси. Зачем им это надо? Ушли те времена, когда кричали, что Лукашенко схватит шапку Мономаха", - резюмировал Александр Лукашенко во время брифинга на Добрушской бумажной фабрике.

Ранее Александр Лукашенко обвинил официальный Кремль в том, что РФ подбрасывает проблемы для белорусской экономики. По его словам, нужно серьезно поработать, чтобы Беларусь смогла решить все проблемы, ведь Россия сделала "подарок" для экономики.

Лукашенко также добавил, что республике Беларусь, как экспортной стране, нужно налаживать отношения с самыми развитыми странами мира. Кроме России, к ним относятся Китай, Евросоюз, а еще США.

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