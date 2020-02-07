Принцессеа Беатрис могут устроить свадебный прием в Букингемском дворце

Об этом пишет starhit.ru

Внучка королевы ЕлизаветыII принцесса Беатрис Йоркская и ее избранник 36-летний Эдоардо Мопелли Моцци активно готовятся к свадьбе. Предположительно, что торжественный прием может состояться в сердце британской монархии Букингемском дворце. В 2011 там проходило празднование свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Пока остается в секрете место проведения церковной церемонии. Известно лишь, что мероприятие будет менее публичным, чем женитьбы принцев Гарри и Уильяма.

Отмечается, что во дворце многие считают, что свадьбу принцессы стоит перенести до утихния скандала с ее отцом, принце Эндрю. Прошлом году сын королевы признал факт дружбы с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который покончил с собой в тюрьме после обвинений в педофилии и торговле людьми.

Из-за скандала с отцом Беатрис уже отменила вечеринку по случаю помолвки. «Вечеринка должна была состояться в отеле Chiltern Firehouse. Беатрис переживает, что у входа соберется слишком много папарацци, которые захотят заснять принца Эндрю», — говорили в окружении принцессы.

Принц Эндрю, несмотря на скандал, намерен вести дочь к алтарю в мае этого года. «Он играет важную роль в ее жизни. Она — его самая большая сторонница. Сейчас очень трудные времена для них, но Беатрис никогда не сделает того, что навредит ее отцу. Он будет рядом с ней, а она — с ним», — заявил инсайдер во дворе королевы.

Отметим, что жених принцессы ранее уже состоял в браке и воспитывает двухлетнего сына. В связи с этим внучку королевы обвиняли в том, что она увела мужчину из семьи. Впрочем, Елизавета II не стала препятствовать отношениям и одобрила выбор последней незамужней принцессы.

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