Актер снялся в более, чем 80 фильмах и сериалах

На 78 году жизни не стало известного американского актера Кевина Конуэйа – он наиболее известен по своей работе в знаменитом «Стар Треке»

Его роль в легендарной кино-эпопеи была эпизодической, но фанатам сериала «Стар Трек» он хорошо запомнился. Конуэй снялся в эпизоде «Звездный путь: Следующее поколение».

О кончине артиста стало известно накануне, 8 февраля. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Twitter.

Известно, что актер скончался еще 5 февраля, но информация об этом просочилась в сеть только 8 февраля, о причинах смерти пока доподлинно не известно, но в сети появилась информация о том, что он долго болел.

Кевин Конуэй родился 29 мая 1942 года в Нью-Йорке его дебют в кино - фильм «Бойня номер пять» (1972), основанном на одноименном романе Курта Воннегута. В целом, фильмография артиста насчитывает более, чем 80 фильмов и сериалов. Самые популярные – в свое время:

«Вспышка», «Свой парень», «Беспутная роза», «Кулак», «Адская кухня», «Человек-слон» (телеверсия 1982 года), «Геттисбург», «Быстрый и мертвый», «Тюрьма OZ», «Дом двух семей», «Закон и порядок», «Преодоление», «Хорошая жена».

Напомним, что буквально через день, после смерти Конуэйа, скончалась еще одна актриса, снявшаяся в «Стар Треке».

Не стало американской актрисы и певицы Дайанн Торн. Она наиболее известная украинскому зрителю по роли в популярном среди не одного поколения зрителей «Стар Треке».

Торн скончалась на 84 году жизни в одной из клиник Лас-Вегаса, она долгое время боролась с раком поджелудочной железы. Смерть артистки подтвердил ее супруг, также артист Ховард Морер. Примечательно, что пара прожила вместе 44 года.

Дайан Торн — родилась 14 октября 1943 года в Коннектикуте, провинциальная девчонка бредила большой славой Голливуда, мега-популярности она достичь не смогла, но зрителю-любителю «специфического» жанра - эротические сериалы – Торн хорошо знакома. Дайана Торн дебютировала в тематическом фильме «Sin in the Suburbs» в 1964 году, где её партнершей была Одри Кэмбелл.

Она также снималась в другого жанра фильмах, в частности, таких, как «Настоящие мужчины», «Шоу Мерва Гриффина», «Ария»,«Кровавый шабаш», «Столкновение», «Дом колдуна» и «Пиноккио» и других.

Напомним, умерла настоящая легенда Голливуда, его фильмы смотрели все.

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