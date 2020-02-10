В возрасте 84 лет не стало итальянской оперной певицы Миреллы Френи

Дива скончалась у себя на родине – в итальянской Модене. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Twitter и местные СМИ.

Френи за свою продолжительную творческую жизнь исполнила около 40 оперных партий. Дебютировала Мирелла в роли Микаэлы (опера «Кармен», Бизе) в далеком 1955 году на сцене Городского театра родной для нее Модены. Мирелла Френи выступала, разумеется, в «Ла Скала», а также всех крупнейших театрах мира, таких, как «Метрополитен-опера», «Ковент-Гарден». Она выступала с такими величайшими именами, как артисты Клаудио Аббадо, Рикардо Мути, Карлос Клайбер и самим Лучано Паваротти. Френи была подругой покойного Паваротти, кроме того, они были земляками.

Известно также, что, закончив выступать профессионально на большой сцене, она основала Академию бельканто CUBEC и преподавала там около 20 лет – проект стал их совместным со вторым супругом детищем.

Сообщается, что артистка скончалась 9 февраля в результате продолжительной болезни.

Напомним также, не стало звезды российский сериалов Дмитрия Бульбы, он ушел из жизни в возрасте 53 лет.

Точная причина смерти российского актера Дмитрия Бульбы долго не сообщалась.

«После института Дмитрия ждали работа в ТЮЗе имени Брянцева и съемки в кино. Но настоящая слава пришла после премьеры «Преступления и наказания» — легендарного спектакля Григория Козлова, в котором Бульба сыграл Свидригайлова. Высокий, инфернальный и «мерцающе-сомнамбулический», он как никто другой подходил на эту роль», — делятся воспоминаниями коллеги Дмитрия Бульбы.

Напомним, умерла настоящая легенда Голливуда, его фильмы смотрели все.

Как сообщала Politeka, остановилось сердце знаменитой актрисы-украинки «ее красотой восхищались миллионы».

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