Изменения в конституции РФ предложенные Владимиром Путиным опасно очевидной тенденцией к изоляции России

По его словам, в России возможно повторение советской модели, которая предполагает, что страна строит свое собственное общество, и ей безразличны международные организации.

"Путинское "новшество", предполагающее доминирование российского законодательства над международным, – это явный признак того, что Путин пытается восстановить советскую систему приоритетов, построить кордон, или "железный занавес", и создавать свое собственное "счастливое будущее", где степень счастья будет обеспечиваться за счет контроля над информационным пространством, когда нам будут объяснять, каких результатов мы добились", - утверждает эксперт.

Также он уверен, что Путин осознанно пытается все это восстановить.

"А она ведет Россию в клуб стран если не "третьего мира", то уж точно ниже стран "второго мира". Этот процесс идет и сейчас, просто российские граждане его не замечают, находясь под влиянием одурманивающей пропаганды. Россия постепенно становится игроком уровня Турции, то есть региональной политической державой, не глобальной. Ее роль становится все менее и менее значимой", - заключил он. Ранее российский политолог Валерий Соловей заявил, что Владимир Путин уходит из российской политики раньше окончания его президентского срока. По его словам, с поста президента РФ он уйдет по личным обстоятельствам, а с 2022 года глава РФ не будет присутствовать в публичной политике. И именно для этого Путин создает Госсовет, который сможет управлять Россией и без президента. Эксперт отмечает, что изменения в Конституции РФ давно задумывались, а прорабатывались с 2017 года. Напомним, кто на самом деле руководит Россией, всплыли неожиданные имена А еще Politeka писала, что время Путина на исходе, появился неутешительный прогноз Также Politeka сообщала, что Лукашенко нанес мощный удар по Путину, конкуренты РФ потирают руки

