Людей не выпускают из кают на круизном лайнере, где зафиксировали вспышку коронавируса

Об этом рассказал гражданин Украины, который также находится на борту судна, передает ТСН.

Тяжелая обстановка на круизном лайнере Diamond Princess, на борту которого находятся 25 граждан Украины. Как известно, на судне обнаружили пассажиров с симптомами коронавируса, после чего судно поместили в Японии на карантин.

Как рассказал один из членов экипажа, паники на судне нет, но коронавирусом уже заразился 61 человек.

"Все пассажирские зоны закрыты. Все сидят в каютах. Только члены экипажа работают. Сегодня 40 человек сняли с лайнера и забрали в госпиталь. По официальным данным, у нас 61 человек с положительным тестом. Паники нет. Все ходят в масках и перчатках", - подчеркнул член экипажа и добавил, что зараженных среди граждан Украины нет, передает ТСН.

В целом, на круизном лайнере Diamond Princess, который загнали на две недели в карантин в Японии, находится более 3500 человек.

Стоит отметить, что украинская экономика может получить серьезный удар из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV

Подобную информацию обнародовал Telegram-канал Легитимный, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что из-за эпидемии коронавируса, жертвами которой уже стали 724 человека, в мире может начаться экономический кризис.

Как уверяют источники, в результате мирового экономического кризиса с рынка начнут уходить многие инвесторы, что спровоцирует остановку международных инвестиционных проектов. И это очень сильно отразится на экономике Украины.

"Всё это ударит сильно по экономике Украины. В итоге многие эксперты проводят параллель с 2008 годом, когда курс гривны обвалился почти на 40% из-за мирового кризиса", - утверждают авторы публикации.

Более того, из-за эпидемии коронавируса, которым заразились по состоянию на 8 февраля более 34 тысяч человек, может рухнуть и украинская гривна по отношению к доллару.

"Многие эксперты прогнозируют продолжения падения курса украинской гривны, хотя чиновники будут пытаться в феврале удержать курс гривны к доллару на отметки 25.5 – 26 гривен", - уверяют инсайдеры, проводя параллели с прошлым мировым кризисом.

По информации Нацкомиссии по здравоохранению Китая, за последние сутки от коронавируса скончались еще 86 человек. Под тщательным наблюдением медперсонала находятся почти 32 тысячи человек.

Также сообщается, что с начала эпидемии от болезни удалось вылечиться 2 тысячам человек.

Напомним, коронавирус вышел из-под контроля, целые города опустели в Китае: кадры не для слабонервных.

Как сообщала Politeka, новая эпидемия обрушилась на Китай, уже тысячи жертв: что происходит.

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