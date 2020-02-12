Истребители НАТО перехватили военные самолеты РФ

Об этом сообщает Минобороны Литвы.

Отмечается, что два таких инцидента произошли на прошлой неделе. истребители воздушной полиции НАТО, которые сейчас дежурят в странах Балтии поднимались в воздух, чтобы идентифицировать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве российские военные самолеты.

"2-9 февраля 2020 года истребители НАТО, проводящие миссию воздушной полиции НАТО в Прибалтике, дважды поднимались для идентификации и сопровождения военных самолетов Российской Федерации в международном воздушном пространстве над Балтийским морем", - говорится в сообщении.

Так, 4 февраля был сопровожден военный самолет Ил-76, который направлялся с материковой части России в Калининградскую область. Он летел с включенным транспондером, плана полета у него не было. Связь с Региональным центром управления полетами самолет поддерживал.

Кроме того, 7 февраля истребители НАТО идентифицировали и сопроводили российский Ту-134, летевший в международном воздушном пространстве в обратном направлении - из Калининградской области на материковую часть России. Самолет также летел с включенным транспондером, плана полета у него не было, связь с Региональным центром управления полетами он поддерживал.

Напомним, ранее в министерстве обороны РФ заявили об испытании нового оружия в Сирии.

Министр обороны Сергей Шойгу на заседании итоговой коллегии военного ведомства, на котором присутствовал президент России Владимир Путин, заявил, что новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57 успешно прошли испытания.

Отметим также, НАТО уже начала реагировать на разработку и развертывание Россией новых ракетных систем. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг во вторник, 11 февраля, перед заседанием министров обороны альянса, которое состоится в Брюсселе 12-13 февраля.

Согласно сообщению, страны НАТО уже вкладывают средства в разработку систем обороны против новых российских ракет, включая 9М729 и гиперзвуковой "Авангард".

Напомним, ЧП настигло самолет Путина в небе.

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