Скандально известный российский актер Станислав Садальский сделал несколько громких заявлений об Украине



Так, актер Станислав Садальский создал очередную байку в духе лучших традиций пропагандистов Кремля о том, что в Украине обижают россиян, поэтому он уже никогда не будет там выступать.

Кроме того, он предложил выгнать из России украинских гастарбайтеров.

Ко всему прочему, он заявил, что уже давно пора признать так называемые республики "ДНР" и "ЛНР":

"Нормальный думающий человек в Украину и за деньги не поедет. Нужно запретить въезд в Россию гастарбайтерам. Не надо идеализировать Украину. Надо думать о своих жителях, о том, где им работать. Пускай едут работать к себе домой. И пора признать "ДНР" и "ЛНР", - отметил скандальный Садальский.

Также ранее сообщалось, что Российский актер театра и кино Дмитрий Певцов признался, что не ездит в Украину с 2014 года, а пояснил это тем, что после смены власти в стране "бесы".

"Что ж делать: они там неадекватные либо с похмелья всю жизнь, сбушники, больные люди. Пожалеть только их можно. Предположение одно: они там выпивают-закусывают все время, выпить закончилось — в телевизор уткнулись: "О, смотри, а давай этого лишим!" Других причин, нормальных, там нет", – выдал он в одном из интервью.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

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