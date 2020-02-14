Раритетные снимки Адольфа Гитлера, сделанные в период с 1937 по 1939 года, выставлены на продажу
Об этом пишет издание Daily Mail.
Сообщается, что фотоальбом с раритетными снимками лидера Третьего Рейха принадлежал одному из личных охранников Адольфа Гитлера.
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Фотоальбом на продажу выставил аукционный дом Jones & Jacob в Великобритании.
По информации журналистов, аукционному дому раритетный фотоальбом охранника Адольфа Гитлера передал анонимный гость. Мужчина нашел его в сейфе покойного дяди, который воевал и привез фотографии из Германии после окончания Второй мировой.
"Мы точно не знаем, откуда он его взял, но он должен был оказаться в нужное время в нужном месте", - откровенно признался аукционист Саймон Джонс.
В сопроводительной записке к фотоальбому сказано, что аукционный лот состоит из 170 фотографий, сделанных в период с 1937 по 1939 год. На многих из них запечатлен лидер Третьего Рейха Адольф Гитлер в окружении своих соратников – на митингах и различных партийных мероприятиях.
Помимо этого, в фотоальбоме можно найти снимки Адольфа Гитлера с бойцами "Лейбштандарта СС" во время отдыха в лесу.
В аукционном доме также добавили, что стартовая цена лота - 2,2 тысячи фунтов.
Ранее мы рассказывали о том, что на аукцион в США выставили телеграмму, которую фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер незадолго до самоубийства направил генералу-фельдмаршалу Фердинанду Шернеру.
В лот также были включены текст письма Шернера к Гитлеру с призывом покинуть осажденный Берлин.
В телеграмме, датированной 24 апреля 1945 года, Гитлер ответил на призыв Шернера: «Я останусь в Берлине, чтобы с достоинством принять участие в решающей битве за Германию и показать хороший пример всем оставшимся. Я верю, что таким образом сослужу Германии лучшую службу».
Напомним, раскрыто содержание «предсмертной записки» Гитлера: «Они оба знали, что…».
Как сообщала Politeka, редкие снимки Адольфа Гитлера показали миру.
Также Politeka писала, что в сеть попали снимки личного фотографа диктатора Третьего рейха Адольфа Гитлера.