Настоящая мать Владимира Путина живет в грузинской деревне Метехи

Об этом рассказала журналистка Кристина Курчаб-Редлих в интервью Белсат.

По ее словам, Вере Путиной сейчас 93 года.

"Маленькая старушечка, очень сгорбленная… ", – так описала ее журналистка.

Во время встречи Вера Путина рассказала, что она родилась в 1926 году в селе Терехино возле российского города Очер. В том населенном пункте она училась в техникуме, и тогда познакомилась с человеком по имени Платон Привалов.

"Оказалось, что он женат, о чем она не знала. Она была беременна, когда узнала, что у него есть жена. Его не было дома, и ему пришла посылка от жены, так она и узнала. Она быстро уехала к своим родителям в Терехино, и там, в больнице рядом, родился наш Вова, Владимир Владимирович. Но это был 1950 год, а не 1952", – цитирует журналистка мать президента РФ.

Вера Путина также уточнила, что настоящей датой рождения президента России является 7 октября 1950 года, а не 1952-го.

"Она там пожила с ним год, а потом поехала на практику в Ташкент, далеко. Она всегда повторяла, что очень хотела учиться. Она поехала на эту практику, а ребенка оставила у своих родителей. В Ташкенте была военная часть. Она там познакомилась с очень привлекательным внешне мужчиной, с грузином, которого звали Георгий Осепашвили. Очень быстро они поженились", – вспоминает Курчаб-Редлих.

Вера Путина также призналась, что после этого она с мужем переехала в Метехи, а затем попросила мать перевезти туда и ее сына. Однако маленькому тогда Владимиру Путину там были не рады, поскольку он был внебрачным сыном, и Вера Николаевна отправила его к своим родителям в Терехино, и с того момента она его больше не видела.

Ранее мы рассказывали, как отчим Владимира Путина сильно избивал его в детстве и даже планировал "избавиться" от него.

"До поры до времени это еще можно было как-то пережить, но потом уже нет. Во-первых, этот отец его просто ужасно бил. Он выпивал и лупил палкой и рукой до такой степени, что соседи, которых расспрашивали журналисты потом грузинские, даже российские, рассказывали о том, до какой степени Вова был там заброшенный, бедный. Некоторые ему помогали. Но вы не можете себе представить, что такое внебрачный сын на Кавказе – и для матери, и для ребенка. Он был там очень несчастным", - рассказала польская журналистка, которая посвятила главе страны-агрессора книгу.

По ее словам, отчим Осепашвили до такой степени хотел избавиться от Владимира Путина, что даже его сестра вывезла ребенка в Тбилиси к какому-то бездетному полковнику – и Вера Николаевна поняла, что там ему не жить.

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