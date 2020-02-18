Российский пропагандист, публицист и идеолог "русского мира" Сергей Кургинян выдал маразматичную фантазию о будущем Украины

Так, он заявил, что Украину необходимо сломать иначе якобы украинскую государственность уже ничего не спасет.

Очередной маразм Кургинян озвучил во время прямого эфира пропагандистской телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на российской канале Россия 1.

Ярый украинофоб возмутился, что Владимир Зеленский не собирается менять конструкцию украинского государства. Также он в очередной раз начал обвинять Украину в срыве Минских соглашений. Кургинян "посоветовал" украинцам изменить политическую систему страны, ведь якобы без этого невозможно выполнить Минские соглашения.

Ко всему прочему, он утверждает, что необходимо взорвать конструкцию Украины, ведь она якобы лживая и постмайдановская.