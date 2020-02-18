Российский пропагандист, публицист и идеолог "русского мира" Сергей Кургинян выдал маразматичную фантазию о будущем Украины
Так, он заявил, что Украину необходимо сломать иначе якобы украинскую государственность уже ничего не спасет.
Очередной маразм Кургинян озвучил во время прямого эфира пропагандистской телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на российской канале Россия 1.
Ярый украинофоб возмутился, что Владимир Зеленский не собирается менять конструкцию украинского государства. Также он в очередной раз начал обвинять Украину в срыве Минских соглашений. Кургинян "посоветовал" украинцам изменить политическую систему страны, ведь якобы без этого невозможно выполнить Минские соглашения.
Ко всему прочему, он утверждает, что необходимо взорвать конструкцию Украины, ведь она якобы лживая и постмайдановская.
"Минские соглашения нельзя соблюдать в рамках существующей государственной конструкции Украины - либо эту конструкцию надо отменить, либо отменить Минские соглашения. В этом было само устройство Минских соглашений, если хотите, они подводили эту стратегическую мину под лживую конструкцию постмайдановской Украины. Либо её надо взорвать, либо - всё, надо отменять Минские соглашения", - заявил невменяемый "любитель Путина".
Также ранее сообщалось, что Кургинян заявил, что украинцы якобы не имеют своей идентичности, а все из-за того, что отделились от "Великой русской империи".
Пропагандист заявил, что, когда империя распалась на маленькие государства. То украинцам пришлось придумывать свою идентичность, которой у них якобы никогда не было.
Напомним, отец "русского мира" предложил Украине продать территории.
Как сообщала Politeka, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.
Также Politeka писала, что отец "русского мира" публично пригрозил украинцам, скандальное заявление.