Скабеева пригласила к себе в передачу неадекватных "экспертов"

У гостях топ-пропагандистки Ольги Скабеевой заявили, что бороться с украинцами нужно только с автоматом в руках

Скандально известный депутат нелегитимной Госдумы России Алексей Журавлев взорвался наглыми угрозами к украинцам.

Преступными призывами одиозный украинофоб взорвался в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", которую ведут ярые украинофобы Ольга Скабеева и Евгений Попов.

Все началось с того, что депутат РФ устроил спор с украинским журналистом Андреем Метлевым после выступления депутата Одесского горсовета Богдана Гиганова, который возмущался из-за снесения последнего барельефа Жукову в Одессе.

Журналист заподозрил одесского депутата в подыгрывании путинским пропагандистам.

"Этот человек, "фанат маршала Победы", стоит на фоне фотографии Нью-Йорка. Реально человек живет мечтой о чем? О войне, что ли, Великой Отечественной? Живет мечтой о Нью-Йорке", – отметил украинец.

После этих слов, Журавлев взорвался громкими криками, буквально налетев на оппонента:

"Что в твоей голове?! Что ты несешь?! Бред какой-то!".

Украинец отреагировал спокойно, напомнив, что Россия постоянно разгоняет любую скандальную информацию об Украине, чтобы попугать россиян. Он также заметил, что РФ постоянно разгоняет в информационном пространстве тему о якобы отсутствии в Украине уважения ко Второй мировой войне.

Но российский депутат взорвался еще большим гневом и фейками, перейдя на угрозы в адрес украинских патриотов:

"Да если вы там жжете людей в Одессе, с автоматами там надо выходить против вас, подонков!".

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