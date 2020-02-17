Епізод стімпанк-мультфільму "Воля" про історію України викликав справжній гнів у топ-пропагандистки Кремля Ольги Скабєєвої
В цікавому форматі в мультику показуються злочини більшовиків проти України, а також боротьбу патріотів проти них. Цей момент викликав справжній гнів у гостей пропагандистської телепередачі "60 хвилин", яку ведуть топ-пропагандисти Кремля Ольга Скабєєва та Євген Попов.
Найбільше обурення у Скабєєвої спровокував фрагмент про повернення до складу України Кубані і Зеленого Клину.
Скандальна ведуча передачі Ольга Скабєєва після його перегляду буквально вибухнула обуренням і звинуватила Україну в нав'язуванні русофобії дітям.
Також раніше повідомлялося, що пропагандисти Кремля зв'язалися з українкою в Ухані, де вирує китайський коронавірус. Дівчина зізналася, що їй хочеться додому і вона була шокована, що евакуацію з боку України відтермінували.
Російська пропагандистка Ольга Скабєєва не упустила момент і розкритикувала президента України.
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