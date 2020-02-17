Епізод стімпанк-мультфільму "Воля" про історію України викликав справжній гнів у топ-пропагандистки Кремля Ольги Скабєєвої

В цікавому форматі в мультику показуються злочини більшовиків проти України, а також боротьбу патріотів проти них. Цей момент викликав справжній гнів у гостей пропагандистської телепередачі "60 хвилин", яку ведуть топ-пропагандисти Кремля Ольга Скабєєва та Євген Попов.

Найбільше обурення у Скабєєвої спровокував фрагмент про повернення до складу України Кубані і Зеленого Клину.

Скандальна ведуча передачі Ольга Скабєєва після його перегляду буквально вибухнула обуренням і звинуватила Україну в нав'язуванні русофобії дітям.

"Маленьким українцям покажуть мультики про підступну Росію і непереможних українських героїв. Ми там виступаємо в ролі вовкулаків. Армія мерців – це ми! Вовкулаки – це теж прекрасні російські люди! У Міноборони України, незважаючи на те, що дитячий мультик, ось це дійство схвалили. Я не дуже розумію, хто в цьому контексті агресор!", - вибухнула обуренням топ-пропагандистка.

Ольга Скабєєва

Також раніше повідомлялося, що пропагандисти Кремля зв'язалися з українкою в Ухані, де вирує китайський коронавірус. Дівчина зізналася, що їй хочеться додому і вона була шокована, що евакуацію з боку України відтермінували.

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва не упустила момент і розкритикувала президента України.

"Згадайте ці слова, коли наступного разу почуєте від преЗЕдента популістські речі про цінність кожного ‘громадянина’ і заклики ‘повертаться’ на батьківщину", - повідомила вона.