"Маленьким українцям покажуть мультики про підступну Росію і непереможних українських героїв. Ми там виступаємо в ролі вовкулаків. Армія мерців – це ми! Вовкулаки – це теж прекрасні російські люди! У Міноборони України, незважаючи на те, що дитячий мультик, ось це дійство схвалили. Я не дуже розумію, хто в цьому контексті агресор!", - вибухнула обуренням топ-пропагандистка.

Також раніше повідомлялося, що пропагандисти Кремля зв'язалися з українкою в Ухані, де вирує китайський коронавірус. Дівчина зізналася, що їй хочеться додому і вона була шокована, що евакуацію з боку України відтермінували.

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва не упустила момент і розкритикувала президента України.

"Згадайте ці слова, коли наступного разу почуєте від преЗЕдента популістські речі про цінність кожного ‘громадянина’ і заклики ‘повертаться’ на батьківщину", - повідомила вона.