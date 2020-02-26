Российская рок-певица Диана Арбенина высказалась о том, что скучает по Украине

Фронтменша группы "Ночные снайперы", которая ранее активно выступала в Крыму, заявила, что российские музыканты многое потеряли из-за того, что их не пускают в Украину.

Как сообщает Politeka.net, об этом Арбенина рассказала в интервью для программы "А поговорить?" (чтобы посмотреть видео-интервью доскрольте страницу до конца).

Певица рассказала, что ее не пустили с концертом из-за выступлений в Крыму и добавила, что очень тоскует по турам в Украине.

"Тоскую по этим турам. Если кто-то из музыкантов скажет, что им не понравилось в Украине - заканчивай сразу интервью, тебе врут. В Украине всем нравилось, потому что это самый музыкальный народ, у них классная музыка, классная альтернатива. Они классно всех принимали, всех, без исключения", - заявила Арбенина в интервью.

Также артистка добавила, что российские музыканты очень сильно потеряли в "междуусобной сваре", которая продолжается между Украиной и Россией.

"Не мы начали ссориться, но платим мы", - подытожила Арбенина.

Также ранее сообщалось, что российский певец Филипп Киркоров заявил о готовности говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшения отношений между странами.

Во время беседы поднялась тема дружбы Киркорова с Зеленским. По его словам, он с радостью бы поехал в Украину, если СБУ снимет запрет.



"Кто-то должен их восстанавливать. Будем исправлять, буду говорить с другом. Если мне выпадет эта миссия, чтобы наладить отношения и сделать "мостик дружбы", я поеду в Украину. Если СБУ пустит", - заявил певец.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

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