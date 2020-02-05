Российский музыкант Николай Расторгуев назвал украинцев зомбированными и злобными, и обвинил в заговоре против РФ

Об этом он заявил в эфире одного из российских телеканалов.

Певец прокомментировал коллег, которые заняли проукраинскую позицию.

"Меня просто иногда раздражает... Вроде бы наша позиция настолько ясна... Почему у них недостает мозгов это понять? Они что, тупые, что ли? Мне действительно тяжело понять, потому что в Украине – там зомбированное какое-то общество", - заявил Расторгуев.

Также музыкант заверил, что "с тех времен, когда все это началось", он не слышал на российском телевидении "каких-то высказываний таких об Украине, об украинцах – каких-то злобных, человеконенавистнических и так далее".

"А там совершенно другая позиция: нас проклинают, клянут любыми словами всяческими, что мы, оказывается, самые крайние в этой всей истории. Такое ощущение заговора какого-то против страны, такого всеобщего заговора. Но я думаю, что наше дело правое, и победа будет за нами", – резюмировал Расторгуев.

Ранее мы писали, что любимый певец президента РФ и фронтмен российской группы "Любэ" Николай Расторгуев сделал странное заявление об Украине.

Так, Николай Расторгуев обвинил правительство Украины во лжи и искажении истории, заявив, что на этом воспитывают каждое поколения украинцев.

"Как сказал наш руководитель, была большая катастрофа политическая – развал Советского Союза. Все занимались своими делами, а в Украине выходили учебники, еще при первом президенте, уже с искажением истории. И на этом воспитано целое поколение. Вот и результат", - заявил российский певец.

Ко всему прочему, он заявил, что у него в Украине живет товарищ с которым он раньше работал. По его словам, раньше товарищи-музыканты гордились тем, что у него друг - солист группы "Любэ". А сейчас якобы от него все отвернулись, ведь он дружит с российским певцом.

Кроме того, Расторгуев высказал мнение, что уже невозможно восстановить прежние отношения между Украиной и Российской Федерацией. Но он все же надеется на какой-то шанс, который может появится в отдельной перспективе.

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